Lazio, recuperato Lulic: possibile la convocazione nel derby

La Lazio ha inserito Senad Lulic nella lista dei convocabili della Lega Serie A. Il bosniaco ha giocato la sua ultima partita a febbraio 2020, poi l’infortunio alla caviglia e diverse ricadute l’hanno tenuto fuori dal campo. Non è ancora al 100%, ma è possibile che Inzaghi gli regali una convocazione simbolica per portarlo in panchina contro la Roma. Questo il comunicato del club biancoceleste: “La S.S. Lazio rende nota la variazione all’interno dell’elenco dei calciatori ‘Over 22’ utilizzabili nelle competizioni Lega Serie A mediante la quale Senad Lulic prende il posto di Djavan Lorenzo Anderson”.