Di nuovo ombre sul main sponsor della SS Lazio. Il sito di Polymarket, piattaforma di 'Prediction Market', è tornato infatti inibito dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che ha diramato la lista aggiornata dei siti al 10 luglio (entrerà in vigore dal 27). Lo scorso aprile i biancocelesti hanno ufficializzato l'accordo biennale con opzione per il terzo per una cifra complessiva di 22 milioni di dollari (circa 19 milioni di euro). Polymarket, specifica 'gazzetta.it', viene ritenuta "illegale" dal regolatore dei giochi perché gestisce un business di scommesse non avendo però una concessione statale. Inoltre, resta in vigore il Decreto Dignità che non permette l'attività di sponsorship con piattaforme di scommesse. Al momento, così come era avvenuto alcuni mesi fa, non è stato comunicato nulla alla Lazio che vada contro la presenza di Polymarket (che già era stato ritenuto illegale a ottobre scorso prima del ricorso vinto al Tar) sulle sue maglie. Ma la situazione, che resta sotto i riflettori e da valutare, mette a rischio il contratto milionario in vigore da appena tre mesi. Anche la Lega Serie A ha stipulato di recente degli accordi commerciali con Polymarket.