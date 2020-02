Lazio, Lotito: “Tranne interisti e juventini, tifano tutti per noi”

Quasi tutta Italia tifa Lazio. Almeno secondo Claudio Lotito, che ha rilasciato una lunga intervista a “Il Messaggero” e ha raccontato alcuni retroscena dell’ultimo periodo biancoceleste: “Dopo Lazio-Inter ho ricevuto tantissime telefonate da laziali, ma molti non laziali. La verità è che ci chiedono di rompere il monopolio della Juve, di battere l’Inter. Tifano noi tutti quelli che non tifano Juve e Inter. I romanisti? Diciamo che mi pare non dispiaccia quando i trofei non li vincono i soliti”. Poi sulla sua gestione: “Alla Lazio si sa che comando io, ma il merito più grande è sempre stato quello di scegliere bene le persone di cui fidarmi”.