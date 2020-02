Lazio, Inzaghi: “Scudetto? Sappiamo il nostro obiettivo, siamo a 17 punti dalla Roma”

Inzaghi prova a spegnere un po’ l’entusiasmo intorno alla sua Lazio. Alla vigilia della partita contro il Genoa, il tecnico biancoceleste ha parlato così delle possibilità scudetto in conferenza stampa: “Sappiamo qual è il nostro obiettivo per il quale siamo partiti da Auronzo. Abbiamo 17 punti dalla Roma quinta e abbiamo dalla nostra anche la differenza reti. Veniamo da 15 vittorie e 3 pareggi, siamo in un buon momento: dovremo essere bravi a continuare così, senza guardarci né dietro e né avanti. A metà aprile si potranno tirare le conclusioni”.