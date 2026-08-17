Quella di ieri è stata una serata da incubo per la Lazio. La squadra di Gattuso ha perso 2-0 contro il Mantova ai 32esimi di Coppa Italia all'Olimpico, venendo così eliminata al primo turno della competizione nazionale. Oltre alla prestazione in campo e all'assenza ormai 'classica' dei tifosi biancocelesti in protesta contro la presidenza Lotito, le cose non hanno funzionato neanche lontano dal rettangolo verde. Prima della partita, infatti, l'aquila Flaminia nel consueto giro di campo è caduta in tribuna. Momenti di shock e apprensione per il volatile, protagonista di un volo non del tutto lineare. Una clamorosa svista c'è stata anche sui maxischermi. Poco prima del fischio d'inizio al match, infatti, è comparso un video delle maglie della scorsa stagione anziché quello aggiornato all'annata ormai al via. Avvenimenti che hanno fatto ulteriormente storcere il naso e alimentare sfottò in una serata horror.

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