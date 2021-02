L’Atalanta in finale di Coppa Italia contro la Juve: Napoli battuto 3-1 al ritorno

L’Atalanta è la seconda finalista di Coppa Italia. I bergamaschi hanno battuto 3-1 il Napoli nel ritorno (l’andata era finita 0-0) al Gewiss Stadium. Decisivi i gol di Zapata e la doppietta di Matteo Pessina, inutile la rete di Lozano in apertura di ripresa. Per Gasperini un’altra finale, per Gattuso una delusione che lo avvicina all’addio della panchina azzurra. Su di lui c’è l’ombra di Benitez, con cui De Laurentiis avrebbe già avuto dei contatti. In finale sfiderà la Juventus, che invece ha eliminato l’Inter.