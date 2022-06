L’Arsenal non tratterrà Maitland-Niles: l’inglese è vicino al Nottingham Forest

L'inglese è pronto a rimettersi in gioco ancora lontano dai Gunners con i quali ha il contratto in scadenza il prossimo anno

Per Maitalnd-Niles l'Arsenal sarà solo uno scalo. Secondo il Mirror, infatti, l'inglese è vicinissimo a vestire la maglia del Nottingham Forest. Neopromosso in Premier League, il club è alla ricerca di profili validi che lo possiamo aiutare a rimanere nella massima serie. Se l'affare dovesse riuscire, l'esterno ritroverebbe Steve Cooper, suo allenatore nelle giovanili della nazionale inglese. Dopo il fallimento incassato a Trigoria con Mourinho, Niles è pronto a rimettersi in gioco ancora lontano dai Gunners con i quali ha il contratto in scadenza il prossimo anno.