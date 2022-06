Laporte escluso dal ‘Team of the year’ di Premier: reagisce con Mourinho – VIDEO

Il difensore ha risposto alla sua esclusione dalla top 11 del campionato con la famosa frase dello Special One: "Preferisco non parlare"

Le scelte riguardanti i migliori 11 del campionato prese dalla Professional Footballers’ Association Premier League hanno fatto discutere molto. L'esclusione di Son , capocannoniere del torneo, ha scioccato molti, ma il calciatore ha preferito tacere ed è tornato in patria - dove è più che icona - per festeggiare il traguardo. Laporte , invece, ha reagito alla sua assenza nella top 11 in altro modo.

Secondo i media inglesi, il video di Mourinho pubblicato dal calciatore sul suo profilo Twitter ufficiale sarebbe proprio una frecciatina a chi non ha voluto inserirlo nella lista. "Preferisco non parlare. Se dovessi farlo finirei nei guai" la frase diventata meme oltre manica pronunciata dallo Special One nel marzo 2014 quando il suo Chelsea subì una sconfitta per 1-0 contro l’Aston Villa in una partita che vide tre cartellini rossi: due ai suoi giocatori e uno allo stesso allenatore portoghese. Un video accompagnato dal difensore campione d'Inghilterra da delle emoji alquanto polemiche. Il City ha fatto eco al suo tesserato pubblicando sui social una compilation delle sue migliori giocate di questa stagione.