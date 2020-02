Nuova rivoluzione in Serie A. Dalla prossima stagione tutte le squadre utilizzeranno lo stesso font per nomi e numeri di maglia. Come riporta calcioefinanza.it, in Italia si è deciso di seguire il modello Premier League, che da anni ha costituito un brand riconoscibile anche grazie all’omologazione dei dettagli nel retro delle divise. Per le competizioni europee invece ogni squadra continuerà ad avere il font personalizzato.