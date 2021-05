La Serie A 2021/22 comincerà il 22 agosto e si concluderà il 22 maggio

La pausa natalizia sarà dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022

La Serie A 2021/22 incomincerà il prossimo 22 agosto e terminerà il 22 maggio 2022. Lo fa sapere il Consiglio di Lega che questo pomeriggio si è riunito per programmare il campionato della prossima stagione, scrive Gazzetta.it. Si chiederà alla Federcalcio di portare il campionato Primavera 1 Tim a 18 squadre dalle 16 attuali. La pausa natalizia sarà dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022. Sarà necessario un passaggio dal Consiglio federale, ma si dovrebbe trattare di una formalità. Una rivoluzione arriva invece per la Coppa Italia: via le squadre di C, con 40 squadre, solo di Serie A e B con inizio fissato per il prossimo 15 agosto.