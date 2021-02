La Roma incontra all’Eur l’Olimpus, squadra di A2 di calcio a cinque – FOTO

Sempre più a contatto con tutto il tessuto sociale e sportivo della società. È uno degli obiettivi di Francesco Pastorella e dell’intero “Roma Department”, che oggi hanno ospitato nella sede dell’Eur in viale Tolstoj l’Olimpus Roma, squadra di A2 di calcio a cinque. L’incontro arriva al culmine di un progetto portato avanti dalla Divisione Calcio a 5, il “Futsal in Soccer”, ovvero una serie di colloqui illustrativi con le società calcistiche dove vengono spiegati i benefici del futsal nella crescita del giovane calciatore.

“L’Olimpus Roma è stata ricevuta dalla A.S. Roma – si legge in una nota della società dell’Olgiata -. Nell’incontro che si è tenuto oggi, tra i vari argomenti affrontati, grande attenzione è stata conferita al tema del calcio a cinque. Il presidente Andrea Verde e il vice Renato Serafini ringraziano sentitamente il dottor Francesco Pastorella, il direttore del “Roma Department”, per l’ospitalità e l’accoglienza riservate”.