La Lazio vince contro il Genoa 4-1 e supera momentaneamente la Roma

Continua il testa a testa tra le due squadre capitoline per il quinto posto. A segno Marusic, Immobile (tripletta) più l'autogol di Patric. Liguri a un passo dalla retrocessione

Continua la sfida a distanza tra le due squadre della Capitale. In attesa della partita della Roma contro la Salernitana , la Lazio vince 3-1 contro il Genoa a Marassi e si riappropria del quinto posto. A decidere la gara del Ferraris, il gol di Adam Marusic e la tripletta di Ciro Immobile , che risponde al gol di Dusan Vlahovic di ieri contro il Cagliari e supera il serbo nella classifica dei marcatori di Serie A - ora è solo a quota 24 reti. A venti minuti dal termine, c'è anche l'autogol di Patric , arrivato dopo una disattenzione in fase difensiva di Danilo Cataldi .

Ma se i biancocelesti possono sorridere doppiamente (anche per il ritorno al gol del capitano), non si può dire lo stesso dei rossoblù di Alexander Blessin, sempre più proiettati alla retrocessione per la prossima stagione.