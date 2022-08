La app di Dazn non sarà più in esclusiva TimVision. La Serie A può tornare su Sky

L’intesa getta le basi per l’approdo delle trasmissioni in streaming sui canali della piattaforma Sky. Domani è atteso l'accordo definitivo

A 10 giorni dall'inizio del campionato è stato raggiunto un accordo tra Tim e Dazn. Come riporta il Sole24ore manca solo l'ok del cda della Tim e la Serie A non sarà pià un'esclusiva di TimVision. Domani dovrebbe arrivare l'intesa tra la piattaforma streaming e Sky che dovrebbe portare anche l’app di Dazn su Sky Q e sui canali all’interno della piattaforma Sky. E per guardare la serie A servirebbe così un unico decoder, sempre abbonandosi a Dazn. Inoltre, l’intesa tra gli operatori pay potrebbe favorire la Lega di A: è pronta a offrire al mercato il pacchetto pay degli highlights.