Juventus, seduta tecnico-tattica in vista della Roma

Juventus al lavoro in vista del match contro la Roma. Tramite i canali ufficiali del club emergono alcuni dettagli sul lavoro impostato nella giornata di oggi dal tecnico Andrea Pirlo: i bianconeri hanno lavorato sul possesso palla, prima di passare a una partita a tema, per poi concludere la seduta con una partitella. La squadra tornerà ad allenarsi nella giornata di domani, prima della presentazione del nuovo acquisto Alvaro Morata prevista per le 14.30: lo spagnolo, che risponderà alle domande dei giornalisti, punta con forza ad essere presente già all’Olimpico.