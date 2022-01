Juventus, rottura del crociato per Chiesa. Zaniolo: “Forza amico mio”

L’esterno salterà anche le gare di qualificazione al mondiale del 2022

Stagione finita per Federico Chiesa. Gli esami strumentali effettuati oggi hanno confermato la rottura del crociato anteriore sinistro. L’esterno bianconero era uscito nel primo tempo e si temeva il peggio già nella giornata di ieri. Salterà anche i play off validi per la qualificazione al mondiale del 2022 in Qatar. Roma-Juventus non è una gara fortunata per gli infortuni, due anni la stessa sorte toccò a Zaniolo e Demiral. Polemiche sui social su Smalling. I tifosi juventini hanno dato la colpa al centrale inglese per l’infortunio di Chiesa. L’ex Fiorentina è uscito al 32’ dopo un contrasto di gioco. Tramite un storia instagram, Nicolò Zaniolo ha mostrato tutta la sua vicinanza per il compagno di nazionale.