Una campagna acquisti deludente, una stagione chiusa al sesto posto e un confronto con la proprietà che poteva concludersi solo così: Damien Comolli lascerà la Juventus dopo un solo anno. L'amministratore delegato bianconero presenterà le dimissioni nelle prossime ore e al suo posto è già pronto Giovanni Carnevali, ormai ex ad del Sassuolo - lo riporta Sky Sport. Attesa l'ufficialità che confermerà l'addio. L'ex Tolosa è stato il simbolo di una nuova fase del club bianconero che si è conclusa nel peggiore dei modi e che continuerà quindi con Luciano Spalletti.