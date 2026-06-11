Domani il cda dove verrà ufficializzato il suo addio. L'ex Tolosa lascia i bianconeri al termine di un percorso deludente
Dal sogno al dramma: Wesley perde il sorriso
Una campagna acquisti deludente, una stagione chiusa al sesto posto e un confronto con la proprietà che poteva concludersi solo così: Damien Comolli lascerà la Juventus dopo un solo anno. L'amministratore delegato bianconero presenterà le dimissioni nelle prossime ore e al suo posto è già pronto Giovanni Carnevali, ormai ex ad del Sassuolo - lo riporta Sky Sport. Attesa l'ufficialità che confermerà l'addio. L'ex Tolosa è stato il simbolo di una nuova fase del club bianconero che si è conclusa nel peggiore dei modi e che continuerà quindi con Luciano Spalletti.
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