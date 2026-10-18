Bove: "Ora sono felice, ho ritrovato me stesso. La Roma? È partita bene ma il campionato è lungo"

La Lazio sbanca l'Allianz Stadium e si riprende la vetta della classifica. I biancocelesti battono 3-0 la Juventus a domicilio grazie al colpo di testa di Provstgaard al 37' e alle reti di Isaksen e Dele-Bashiru nella ripresa. Nel mirino della critica, in occasione del raddoppio dell'attaccante danese, è finito l'ex Roma Celik, schierato a piede invertito sulla corsia e autore di una non-marcatura sul mancino del numero 18 laziale. Periodo nero per i bianconeri di Spalletti, che in settimana avevano battuto 2-1 il Celta Vigo in Spagna in Europa League ma che in campionato erano reduci dal pareggio di Cagliari (1-1) e sono attualmente ottavi in classifica con 11 punti. La Lazio di Gattuso, invece, si riprende la vetta e aggancia l'Inter in testa con 19 punti.