Juventus, Cuadrado positivo al Covid: il comunicato del club

Brutte notizie in casa Juventus, dopo Alex Sandro, arriva la notizia di un nuovo caso di positività al Covid-19.

Juan Cuadrado è risultato infatti positivo e salterà le prossime sfide con i bianconeri. Una pessima notizia per Andrea Pirlo, soprattutto in ottica del big match con il Milan in programma domani.

Di seguito il comunicato del club: “Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del giocatore Juan Cuadrado. Il calciatore è già stato posto in isolamento ed è asintomatico”.