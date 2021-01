Juventus, anche de Ligt positivo al Covid-19

Un altro caso di positività al Covid-19 nella Juventus. Dopo Alex Sandro e Cuadrado, anche Matthijs de Ligt è risultato positivo al coronavirus. L’olandese è sceso in campo mercoledì sera nel match vinto contro il Milan e, oltre ai due esterni, Andrea Pirlo si trova così senza un altro difensore titolare. De Ligt salterà sicuramente il match contro il Sassuolo di domenica sera, gli ottavi di Coppa Italia col Genoa di mercoledì 13 e anche la supersfida del 17 contro l’Inter. A forte rischio anche la Supercoppa Italiana contro il Napoli del 20 gennaio. Ecco il comunicato del club bianconero: “Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del giocatore Matthijs De Ligt. Il calciatore è già stato posto in isolamento”.