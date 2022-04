Juve, Nedved: “Il nostro obiettivo ora è il quarto posto e non sarà facile”

Il vicepresidente bianconero: "Ci aspettiamo una squadra concentrata"

"Siamo delusi perché nell'ultima partita zero punti e perso una partita importante. Stasera ci aspettiamo una squadra concentrata sulla gara per conquistare i tre punti. Il nostro obiettivo minimo è il quarto posto e non sarà facile conquistarlo. Allegri è pragmatico e noi alla Juve abbiamo la vittoria nel Dna" ha detto Pavel Nedved. vicepresidente bianconero, ai microfoni di Sky prima di Cagliari-Juventus. .