La Juventus perde pezzi. Manuel Locatelli ha infatti riportato un grave infortunio e oggi "è stato sottoposto a intervento chirurgico di sutura del menisco esterno del ginocchio destro. L’operazione, eseguita dal dott. Bertrand Sonnery-Cottet alla presenza del medico sociale del Club, dott. Marco Freschi, presso l’Hôpital Privé Jean Mermoz di Lione, è perfettamente riuscita. Da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo previsto", come spiegato dal comunicato del club bianconero. I tempi di recupero sono lunghi, circa 5-6 mesi: sarà sicuramente out per lo scontro diretto con la Roma di dicembre. Spalletti intanto ha perso anche Jeremie Boga, ko anche lui contro il Milan: per lui gli esami hanno evidenziato "una lesione di medio grado del bicipite femorale. Tra due settimane il calciatore sarà sottoposto a nuovi controlli clinici e strumentali per definire con maggiore precisione i tempi di recupero". Per l'ivoriano si prospetta uno stop di circa un mese e mezzo. Un altro grattacapo per la Juve, visto che anche Thuram è stato operato e non è detto che riesca a tornare nel 2026. A fine novembre invece dovrebbe rientrare Kenan Yildiz, a fine ottobre Ekhator.