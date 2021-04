Juve, Bonucci positivo al Covid dopo il ritorno dal ritiro azzurro

Aumenta il numero dei positivi nella spedizione azzurra. La Juventus ha infatti confermato tramite i propri canali ufficiali la positività al Covid di Leonardo Bonucci, che è stato già sottoposto a isolamento domiciliare. E’ il secondo caso per la Vecchia Signora dopo quello di Demiral, con una difesa che Pirlo sarà costretto a reinventare in vista del derby con il Torino e soprattutto della gara contro il Napoli in programma il 7 aprile. Un vero e proprio crocevia per le ambizioni di entrambe le squadre, con gli azzurri di Gattuso lanciati verso la zona Champions e rincuorati dalla negatività al tampone dei tre nazionali italiani, ossia Di Lorenzo, Insigne e Meret.