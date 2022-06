Julio Cesar: “Litigai con Mou per una maglia gialla. L’ho indossata e abbiamo vinto”

Gli autori del Triplete nerazzurro si sono ritrovati al Biella Forum in occasione dell'evento "Campioni sotto le stelle". A margine dell'evento Julio Cesar ha raccontato un aneddoto riguardante una lite con Mourinho riguardante il kit da indossare: "Un giorno nello spogliatoio trovai un articolo con la foto di un portiere in maglia rossa. Spiegava che i colori forti mettono in difficoltà gli attaccanti. Non sapevo che lo avesse messo Mourinho. Ci stavamo giocando lo scudetto con la Roma e a Firenze sbagliai un'uscita. Il giorno dopo Maicon mi disse che avrei giocato la partita successiva con la maglietta gialla. Gli risposi che noi le usavamo solo per allenarci". A quel punto il brasiliano scelse di affrontare lo Special One che non gliele mandò a dire: "Mi disse 'Gioca come c...o vuoi. Io non voglio un portiere che prende la palla sotto le gambe, ne voglio uno con personalità'. Quando finì, gli dissi che non avrei giocato in giallo. Il giorno dopo avevo la maglia gialla e abbiamo vinto". L'ennesima dimostrazione di quanto il portoghese sia un allenatore totalizzante attento anche al minimo particolare