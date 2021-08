Italia, vicino il ritorno di Zaniolo in Nazionale

Il numero 22 è pronto a tornare a giocare con la squadra campione d'Europa

Venerdì il CT Roberto Mancini diramerà la lista dei convocati per gli impegni della Nazionale per le Qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 contro Svizzera e Lituania, in programma rispettivamente il 5 e l'8 settembre. Stando a quanto riporta Sky Sport dovrebbe rientrare fra i convocati anche Nicolò Zaniolo. Il numero 22 della Roma è assente in azzurro dalla partita contro l'Olanda del 7 settembre 2020 nella quale riportò la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro.