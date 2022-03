Italia, Mancini: “L’esclusione dai Mondiali è la mia più grande delusione”

"Voglio più bene ai ragazzi stasera di quando abbiamo vinto l'Europeo", ha detto il ct della Nazionale

Il ct dell'Italia Roberto Mancini ha commentato la clamorosa eliminazione dell'Italia dal Mondiale: "Credo che come a luglio scorso è stata la cosa più bella che ho avuto a livello professionale, questa è la più grande delusione. Il calcio è così, succedono delle cose incredibili ma è successo. Abbiamo fatto di tutto per vincere, ma certe partite sono così. All'Europeo è stata una vittoria meritata, poi da lì c'è stata tanta sfortuna. Ma è inutile, quando si perde bisogna anche sapere soffrire. Il gruppo lo abbiamo dominato, bastava un rigore e saremmo stati al Mondiale. Tutta la fortuna dell'Europeo si è trasformata in sfortuna in quest'ultimo periodo, dove ci è successo di tutto. Voglio più bene ai ragazzi stasera di quando abbiamo vinto l'Europeo".