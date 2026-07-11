Il nuovo presidente della Federcalcio ha ufficializzato l'arrivo dei due ex campioni

Redazione
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Il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha annunciato l'arrivo di Paolo Maldini come direttore tecnico e presidente del Club Italia e di Leonardo come advisor. L'ex numero uno del CONI ha comunicato l'arrivo in azzurro dei due ex campioni con una nota ufficiale. Al momento si attende ancora la decisione sul nuovo ct della Nazionale, resta probabile il ritorno di Roberto Mancini.

Paolo Maldini

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