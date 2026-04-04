Italia, retroscena pre Bosnia: i calciatori avrebbero chiesto un premio di 300mila euro

Come se non bastasse l'esclusione dai Mondiali per la terza volta consecutiva, dopo le dimissioni arrivano anche dei retroscena choc. Come riporta l'edizione odierna de La Repubblica, prima della partita decisiva contro la Bosnia i calciatori dell'Italia avrebbero chiesto un premio complessivo di 300mila euro in caso di qualificazione. Poco più di 10mila euro a testa (calcolando la rosa composta da 28 azzurri), richiesta che ha fatto infuriare l'ex ct Gattuso negli spogliatoi e che ovviamente non è stata accolta dalla FIGC. Oltre a ciò, nel post-partita erano 3 i calciatori si sarebbero dovuti presentare ai microfoni della Rai, uno in campo e due in zona mista, ma alla fine è arrivato solamente Leonardo Spinazzola.