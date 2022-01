Italia, De Rossi torna a far parte dello staff di Roberto Mancini

L’ex capitano giallorosso non ha esitato nel dare il suo immediato assenso.

Per ricreare ma magia degli Europei la Federazione e tecnico hanno pensato di ricomporre lo stesso staff tecnico che al servizio di Mancini ha accompagnato gli azzurri all'impresa, come riporta La Gazzetta dello Sport. Uno di loro, Daniele De Rossi, ultimo entrato nel gruppo, si era auto-escluso ad agosto dopo aver ringraziato tutti pubblicamente. La sua voglia di allenare lo aveva portato, per rispetto verso il gruppo, a defilarsi. Non voleva Daniele sentirsi in bilico: far parte dello staff che doveva giocarsi la qualificazione e aspettare una chiamata da un club. I ritardi causati dal Covid per prendere il patentino e iscriversi al corso Uefa Pro necessario per essere "primo allenatore" in A, lo hanno costretto a rimandare l'appuntamento con la panchina. Sono stati C.t. e Federazione a pensarci e a chiedergli se avesse voglia di tornare e di fornire la sua esperienza, empatia e capacità di fare gruppo in un momento delicato. De Rossi non ha esitato nel dare il suo immediato assenso.