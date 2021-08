Inter, Nainggolan verso la Turchia: contatti col Besiktas

Si complica l'arrivo al Cagliari del belga che ha dato il via libera al suo agente per chiudere l'affare con la squadra turca

In casa Inter, oltre a Lukaku, anche Radja Nainggolan è pronto a lasciare Appiano Gentile. Sembrava essere ancora Cagliari la destinazione prescelta ma l'elevato ingaggio del calciatore ha complicato l'operazione. Secondo Calciomercato.com, il Ninja avrebbe dato il permesso al proprio agente Beltrami di trattare con il Besiktas. Beltrami avrebbe dato mandato di un mese all'intermediario Hakan Korkmaz per organizzare un incontro con i dirigenti turchi, pronti ad offrire al calciatore 3 milioni più bonus. Nel frattempo Nainggolan sta anche trattando una buonuscita con i nerazzurri intorno al milione e mezzo di euro, in modo da liberare il club dall'importante ingaggio del belga che dovrebbe percepire: 4 milioni fino al 2023. Sfumata dunque la pista sarda per il Ninja che non ha mai nascosto la volontà di raggiungere la Sardegna. In Turchia troverebbe gli ex compagni nella Roma Ljajic e Ucan.