Inter-Juventus 2-1, ai nerazzurri la Supercoppa: decide Sanchez al 121′

Il cileno decide la finale nei secondi di recupero del secondo tempo supplementare sfruttando un erroraccio di Alex Sandro

L'Inter vince la Supercoppa Italiana. A 'San Siro' un match intenso e dai toni agonistici importanti che alla fine ha incoronato la squadra nerazzurra in un finale al cardiopalma. Il 2-1 finale porta la firma di Alexis Sanchez al 121' scoccato da appena un secondo. Sembrava scritta la lotteria dei rigori, ma l'errore di Alex Sandro, che stoppa il pallone di petto in area e viene anticipato da Darmian prima dell'arrivo del cileno, ribalta la situazione. In vantaggio era infatti andata proprio la Juventus al 25' con McKennie. Poi il pareggio di Lautaro Martinez al 35' su rigore, in un primo tempo in cui i nerazzurri hanno protestato a gran voce per altri due rigori non assegnati. I bianconeri si difendono bene, di occasioni vere e proprie ne arrivano poche, fino alla rete di Sanchez che fa esplodere 'San Siro'.