L'attaccante nerazzurro sarà out per un mese
L'Olimpico omaggia Mourinho, lui risponde emozionato: "Sono senza parole"
Tegola per Chivu. Lautaro Martinez rimarrà ai box per un mese a causa di un risentimento muscolare rimediato nella sfida di Champions League contro il Bruges. Salterà le sfide con Bologna, Fiorentina, Venezia e Como oltre a quelle in Europa con Shakthar e Feyenoord. Appuntamento, quindi, a dopo la sosta. L'argentino ha già segnato quattro gol in campionato tra cui due contro la Roma nel big match dell'Olimpico. Spazio in questo mese a Pio Esposito che giocherà titolare con Thuram.
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