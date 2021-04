Inter-Cagliari, problemi di trasmissione con DAZN: tifosi infuriati

L’Inter continua la sua impresa e contro il Cagliari realizza l’undicesima vittoria consecutiva. Decisivo è stato il gol di Darmian a dieci minuti dal fischio finale, regalando tre punti a Conte e portandosi a +11 dal Milan. Ma non tutto è andato per il verso giusto. Ci sono stati dei problemi di connettività su DAZN durante la partita. Sui social molti tifosi si sono lamentati di non essere riusciti a vedere la gara. #DAZN è infatti il secondo hashtag in tendenza su Twitter, subito dopo a #InterCagliari. I problemi sono stati diversi: ad alcuni rimaneva il fermo immagine con il buffering, mentre ad altri appariva un messaggio di errore dall’applicazione: “Al momento non ci è possibile caricare il video, riprova tra qualche minuto“. DAZN ha acquisito i diritti dell’intero campionato per il prossimo anno e sicuramente bisognerà lavorare molto sulla piattaforma di streaming, che fin dagli albori non è mai andata liscia come l’olio.