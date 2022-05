Il Monza è nella storia: prima promozione in Serie A, Pisa battuto 4-3 al 120′

Partita incredibile all'Arena Garibaldi: la squadra di Stroppa rimonta due gol e la vince ai supplementari. Berlusconi e Galliani volano in Serie A

Il Monza fa la storia. Dopo una partita incredibile, la squadra di Giovanni Stroppa ribalta il match e vince 4-3 ai supplementari contro il Pisa nella finale playoff. Dopo Lecce e Cremonese, i brianzoli sono quindi la terza squadra a essere promossa in Serie A, per la prima volta nella loro storia. Galliani e Berlusconi tornano quindi nel calcio che conta dopo tre anni dall'acquisto dell'AC Monza. E pensare che il Pisa, dopo l'1-2 dell'andata, aveva subito messo la freccia dopo 9 minuti con Torregrossa ed Hermansson. Il Monza al 20' la riapre con l'ex Roma Machin, poi il 2-2 di Gytkjaer al 79'. Ma non è finita, perché al 90' segna Mastinu per il Pisa e manda la sfida ai supplementari. Nel primo tempo supplementare arriva lo sprint decisivo del Monza grazie alle reti di Marrone e anche Gytkjaer. Finisce 4-3, con la Brianza in festa.