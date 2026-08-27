Il Lione ieri sera ha salutato la Champions League, decisiva la sconfitta per 2-1 contro il Fenerbahce. Un ko che potrebbe dare una mano alla Roma per Fofana. I francesi devono fare una cessione e il belga è da tempo nel mirino dei giallorossi. A far discutere ieri la gestione dei cambi di Fonseca che si è poi sfogato in conferenza stampa: "È sempre la stessa domanda. Ormai ci sono abituato. Alla fine della partita è facile parlare dei cambi. Sempre la stessa cosa. Forse è questa la ragione per cui sono un allenatore di m****. È questa la spiegazione”, queste le parole dell'ex allenatore della Roma. La mancata qualificazione alla fase campionato della competizione europea comporta un danno economico. Il Lione avrebbe incassato almeno 23 milioni di euro dalla sola partecipazione, con un guadagno complessivo stimato intorno ai 40 milioni considerando premi, diritti televisivi e ricavi commerciali.