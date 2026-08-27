Malick Fofana rimane nel mirino della Roma e quella di oggi potrebbe essere una giornata decisiva. Il Lione nella serata di ieri è stato eliminato dalla Champions, decisiva la sconfitta in casa contro il Fenerbahce di Greenwood. I francesi, quindi, ora hanno bisogno di una cessione e l'esterno è sul mercato. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Fofana sogna di giocare a Roma e aspetta un segnale da parte dei giallorossi. L'accordo tra i club non è ancora stato trovato e nelle prossime ore i giallorossi valuteranno se affondare il colpo per regalare a Gasperini l'ultimo tassello per completare la rosa.