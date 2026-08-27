Un altro calciomercato sta per finire e D'Amico è al lavoro per concludere le ultime operazione a cinque giorni dalla fine. Lavori in corso sia in entrata che in uscita. E a proposito di cessioni, Ziolkowski è a un passo dall'addio. Il Monza è in pole per prendere in prestito con diritto di riscatto. È pronto a salutare un anno dopo il suo arrivo come già è successo con Ferguson, Tsimikas e Bailey che addirittura era andato via a gennaio. Tre dei sette acquisti firmati Massara nella scorsa sessione di mercato hanno salutato e tra poche ore l'ex Legia diventerà il quarto. Più della metà. Rimaranno sicuramente Wesley e Ghilardi mentre il futuro di El Aynaoui è ancora un rebus. Il marocchino non ha convinto l'allenatore che vorrebbe un nuovo innesto al suo posto. L'idea è Kessié che però potrebbe finire alla Juventus proprio da Massara. Su di lui c'è il Crystal Palace ma ad oggi nessuna offerta concreta è arrivata sul tavolo di Trigoria. Il mercato dell'anno scorso ha portato poche gioie per il tecnico che lunedì sera dopo Roma-Fiorentina si era tolto qualche sassolina dalla scarpa: "Quest’anno stiamo mettendo i giocatori giusti al posto giusto". Ora si aspetta l'ultimo regalo da D'Amico.