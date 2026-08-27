Donyell Malen è una sorta di alieno atterrato sulla Serie A. Da gennaio ha realizzato diciassette gol nel campionato italiano, una media di uno ogni 91 minuti. Numeri da capogiro, meglio di alcuni dei mostri sacri della storia del calcio. Infatti, Bobby tra i giocatori con almeno dieci gol in A è quello con la media più alta sopra a Cristiano Ronaldo (uno ogni 105 minuti) e Ronaldo (uno ogni 117 minuti), scrive Opta. L'olandese si è messo alle spalle la delusione del Mondiale ed è ripartito come aveva lasciato. Secondo tripletta con la maglia giallorossa, l'anno scorso contro il Pisa ed era stato l'unico ad esserci riuscito la passata stagione. Non vuole fermarsi e punta al trono di capocannoniere.