Il Leicester cade contro il Tottenham per 3-1: ora c’è la Roma

Le Foxes perdono la partita di Premier League che precede il ritorno delle semifinali di Conference League contro i giallorossi di Mourinho. In gol Ineanacho

Prima della partita di ritorno dell'Olimpico delle semifinali di Conference League contro la Roma di giovedì alle 21, il Leicester si arrende per 2-0 al Tottenham di Antonio Conte in Premier. Bastano il gol di Harry Kane nel primo tempo e la doppietta di Heung-Min Son nel secondo agli Spurs per portarsi al momentaneo quarto posto e superare l'Arsenal. Quanto alle Foxes, non paga la scelta di Brendan Rodgers di cambiare otto undicesimi dei titolari rispetto alla partita contro i giallorossi di José Mourinho del King Power Stadium, anche se comunque evitano il cappotto grazie alla rete nel finale di Kelechi Iheanacho. Quanto alla classifica, il Leicester è undicesimo alle spalle del Newcastle, che ha due partite in più, ma è lontano dieci punti dalla zona Europa del West Ham.