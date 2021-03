Il Genoa paga in ritardo: l’agente di Strootman presenta istanza di arbitrato al Coni

La partita di domenica tra Roma e Genoa avrà un significato importante anche per il ritorno di Strootman all’Olimpico. L’ex giallorosso aveva sfidato la Lazio con il Marsiglia, ma dall’addio alla Serie A non aveva più ritrovato i giallorossi. Ora vive la sua prima stagione in rossoblù, ma i rapporti con il club di Preziosi non sono ottimali. Come riporta Il Secondo XIX, il suo agente Joeren Hoogewerf, ha presentato un’istanza di arbitrato presso il Collegio di garanzia del Coni contro il club rossoblù per un ritardo nei pagamenti. Il bonifico con lo stipendio sarebbe arrivato nelle ore successive.