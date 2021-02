Il Genoa non si ferma: il Napoli perde 2-1 e resta dietro la Roma

Il Napoli non si rialza. La squadra di Gattuso ha perso a Marassi contro il Genoa, tra le squadre più in forma del campionato, nell’anticipo del sabato sera: finisce 2-1 grazie alla doppietta dell’ex Pandev nel primo tempo (assist di Badelj e Zajc), inutile la rete nel finale di Politano che ha acceso la sfida negli ultimi minuti. Gli azzurri hanno costruito tante occasioni, ma hanno pagato gli enormi errori difensivi. In bilico ora il futuro di Gattuso, che resta a 37 punti a meno tre dalla Roma e non la raggiunge in classifica. Il Genoa sale a 24 all’undicesimo posto