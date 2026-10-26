Harry Kane vince la 70° edizione del Pallone d'Oro. L'attaccante del Bayern Monaco e della nazionale inglese, vincitore della Scarpa d'Oro, poco prima della proclamazione aveva anche conquistato il titolo di Miglior Attaccante dell'Anno. A Lamine Yamal (Spagna-Barcellona), invece, il premio come Miglior Giovane Talento del 2026 per la terza edizione consecutiva. A Luis De La Fuente, CT della Spagna Campione del Mondo, il premio come Miglior Allenatore dell'Anno. A Unai Simon (Spagna-Athletic Bilbao), il premio come Miglior Portiere dell'Anno. A Bukayo Saka (Arsenal-Inghilterra) il premio Fair-Play. Il premio come Squadra Maschile dell'Anno, invece, è andato al Paris Saint-Germain di Luis Enrique, reduce da due trionfi in Champions League e rappresentato da Dembélé. Questi gli esclusi dalla top-10 del Pallone d'Oro: 11. Bellingham (Inghilterra-Real Madrid), 12.Cubarsì (Spagna-Barcellona), 13.Hakimi (Marocco-PSG), 14.Vitinha (Portogallo-PSG), 15. Rice (Inghilterra-Arsenal), 16. Ferran Torres (Spagna-Barcellona/PSG), 17. Vinicius (Brasile-Real Madrid), 18. Cucurella (Spagna-Chelsea/Real Madrid), 19. Joao Neves (Portogallo-PSG), 20. Pacho (Ecuador-PSG), 21. Gabriel (Brasile-Arsenal), 22. Lautaro Martinez (Argentina-Inter), 23. Nuno Mendes (Portogallo-PSG), 24. Luis Diaz (Colombia-Bayern Monaco), 25. Marquinhos (Brasile-PSG), 26. Upamecano (Francia-Bayern Monaco), 27. Bruno Fernandes (Portogallo-Manchester United), 28. Quinoes (Messico-Al Qadsiah), 29. Saliba (Francia-Arsenal), 29. Mane (Senegal-Al Nassr).