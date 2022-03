Guerra Ucraina, ci sarà una sessione di mercato speciale per i calciatori stranieri

Una finestra di trasferimenti consentirà ai giocatori di altri paesi che giocano in Ucraina e in Russia di firmare per altri club

Redazione

Secondo quanto riportato da L'Equipe la FIFA dovrebbe annunciare una finestra di trasferimento speciale per i giocatori stranieri che giocano in Ucraina e Russia. Questi calciatori (sono più di 80 nella prima divisione Ucraina, un centinaio di professionisti in Russia) saranno autorizzati a sospendere il loro contratto, senza pregiudizi legali, e una finestra di trasferimento eccezionale consentirà loro di firmare con un altro club, senza attendere la sessione di mercato estiva.