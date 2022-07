Gravina: “Serie A il 13 agosto? Atleti preparati, ci sono date da rispettare”

"Gli altri anni abbiamo iniziato il 20 agosto. In fondo si tratta soltanto di una settimana di anticipo". Come riporta l'Ansa, queste sono le parole di Gabriele Gravina in merito all'inizio della Serie A 2022/23. La Roma di José Mourinho esordirà il 14 agosto alle 20:45 contro la Salernitana, ma la prima giornata del nuovo campionato è fissata per il 13 agosto. In programma ci sono: Sampdoria-Atalanta (18:30), Milan-Udinese (18:30), Monza-Torino (20:45) e Lecce-Inter (20:45).