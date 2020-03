Germania-Italia verso l’annullamento: Norimberga vieta l’evento

Serie A sospesa, stesso discorso per le coppe europee e probabilmente sarà così anche per Euro 2020 con nuova data per la prossima estate. L’emergenza da Coronavirus non fa sconti e come scrive il portale gianlucadimarzio.com, Germania-Italia, amichevole in programma il prossimo 31 marzo, va verso l’annullamento. La città di Norimberga – sede della partita – ha comunicato la sua decisione di vietare lo svolgimento del match dal momento che il nuovo decreto cittadino nega categoricamente gli eventi con più di 100 persone. Per l’ufficialità si aspetta la riunione federale di lunedì.