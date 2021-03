Futsal, l’Olimpus Roma festeggia: promossa in serie A con quattro turni di anticipo

Il sogno è diventato realtà, dopo una storia lunga ventuno anni. La società presieduta da Andrea Verde, il 10 marzo 2021, ha conquistato la promozione in Serie A di futsal. Con quattro giornate di anticipo, con il cuore e il lavoro di un gruppo, dai giocatori al mister, dallo staff tecnico a quello dirigenziale, che in ogni momento ha dimostrato un enorme attaccamento alla maglia Olimpus Roma.

La festa è cominciata al fischio finale del posticipo della diciottesima giornata di serie A2, quando i Blues hanno conquistato i tre punti nella trasferta contro l’Active Network. Una nuova vittoria non semplice da conquistare, come tutte le altre in questa stagione e come dimostra l’inizio della gara al PalaCus di Viterbo. Il tabellone alla fine segna 1-3, grazie ai gol di Ghiotti, Suazo s Jorginho.. L’Olimpus scrive la storia, l’Olimpus è nell’Olimpo del futsal, l’Olimpus è in serie A. E questa serie A racchiude e descrive la passione, il lavoro, i sacrifici di questo gruppo che ha trasformato in realtà il sogno di tutti coloro che in questi lunghi e intensi ventuno anni hanno contribuito a portare sempre più in alto il nome dell’Olimpus Roma.