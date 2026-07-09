Un attacco da completare. La Roma, al momento, si ritrova con pochi effettivi in avanti. Malen è l'unico sicuro di un posto. Dovbyk, invece, ha le ore contate a Trigoria: la sua uscita in questo mercato estivo sembra sempre più probabile. E Robinio Vaz che potrebbe lasciare in prestito. Per questo motivo il ds D'Amico sta valutando diversi profili per completare il reparto offensivo. Il nome in pole è quello di Tresoldi. E, come riporta Sportitalia, la Roma resta molto interessata al giocatore. Su di lui c'è tanta concorrenza. L'Atletico Madrid è in prima fila, ma non solo. La sensazione, però, è che i giallorossi vogliano provare a fare un tentativo per strapparlo al Brugge. La novità riguarda la strategia. Il futuro di Tresoldi non dipende più dall'uscita di Dovbyk. La Roma potrebbe infatti valutare il suo arrivo anche indipendentemente dalla cessione dell'ucraino. L'operazione può prendere corpo nei prossimi giorni. Per il ruolo di vice Malen, il nome è quello di Tresoldi. Ora serve l'affondo.