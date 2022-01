Fonseca, rifiutata la panchina dell’Atletico Mineiro

Il tecnico portoghese vorrebbe rimanere in Europa

Secondo quanto riportato dal portale UOLesporte, l'Atletico Mineiro si è messo in contatto con Fonseca per affidargli la panchina ottenendo un secco rifiuto. Il tecnico portoghese vorrebbe infatti lavorare in un club europeo, meglio ancora se inglese. L'ex Roma, dopo essere stato vicino al Tottenham, ha declinato anche la proposta di Flamengo e dell'Atlanta, squadra militante in MLS. I Campioni del Brasilerao incassato il 'no' hanno virato su altri obiettivi tra cui Jorje Jesus e Renato Portaluppi.