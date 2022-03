Fonseca ambasciatore della campagna a sostegno dei rifugiati dall’Ucraina

L'ex allenatore della Roma e la moglie Katerina testimonial della campagna organizzata dalla federcalcio portoghese

Paulo Fonseca ha vissuto in prima persona gli orrori dei bombardamenti in Ucraina nei primi giorni di guerra. L'ex allenatore della Roma è rimasto bloccato in hotel con la moglie Katerina e poi è riuscito a lasciare il paese e tornare a casa. Ora ha deciso di muoversi concretamente per sostenere chi invece sta continuando a combattere: "È con grande orgoglio che mia moglie ed io siamo diventati ambasciatori della campagna 'Cada clube, Uma Familia' ('Ogni club una famiglia') creata dalla Federcalcio portoghese per sostenere i rifugiati dall'Ucraina. Ancora una volta la federazione portoghese ha dimostrato che il calcio può e deve essere utilizzato come strumento di cambiamento sociale. Invito tutti i club a partecipare a questa iniziativa di solidarietà e ad aiutare i rifugiati ucraini fino a quando non potranno tornare in patria, alle loro famiglie e ai loro amici".