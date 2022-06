Fonseca a un passo dalla panchina del Lille

Dopo un anno di riposo ma anche paura per quanto successo a Kiev Paulo Fonseca potrebbe tornare ad allenare. Il tecnico portoghese, riferisce L’Equipe, è ad un passo dal sedersi sulla panchina del Lille. La trattativa dovrebbe chiudersi in poco tempo e a breve dovrebbe arrivare anche l’ufficialità, nel frattempo l’ex allenatore giallorosso starebbe scegliendo lo staff da portare con se in Francia. Dopo essere stato vicino alla Premier League il lusitano potrebbe partire dalla Ligue 1. Tra le richieste potrebbero esserci alcuni ex romanisti come Veretout e Villar.