Follia di Schick in nazionale: manata in faccia all’avversario e rosso diretto – FOTO

Una reazione esagerata costa a Schick un rosso diretto. L’ex attaccante della Roma, ora al Bayer Leverkusen, è stato espulso a inizio del secondo tempo di Galles-Repubblica Ceca per una manata sul volto di un giocatore di casa. Nessun dubbio per l’arbitro, che l’ha immediatamente spedito negli spogliatoi. Schick ha lasciato i suoi in dieci e l’espulsione è stata fatale: il Galles ha vinto 1-0 ed è salito a 3 punti, a meno uno proprio dai cechi nel girone di qualificazione di Mondiali in Qatar del 2022.